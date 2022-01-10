ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የመጀመሪያውን የአውስትራሊያ ሠፋሪ ጋሽ አዲስ ሕይወት የሚዳስሰው ዘጋቢ ፊልም ለጋሽ አዲስና ቤተሰቦቹ የምሥጋና ቀንም ጭምር ነው" ቅድስት ደስታ

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Addis Tamiru (L) and Kidist Desta (R). Source: K.Desta

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Published 10 January 2022 at 3:37pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ነርስ ቅድስት ደስታ - የዕምቅ አውድ ፕሮዳክሽን መሥራችና ባለቤት፤ በአውስትራሊያ የመጀመሪያው ሠፋሪ በሆኑት ኢትዮጵያዊው አቶ አዲስ ታምሩ ግለ ሕይወትን ስለሚዳስሰውና ቅዳሜ ጃኑዋሪ 15 ለማኅበረስቡ ይፋ ስለሚሆነው ዘጋቢ ፊልም ዝግጅቷ ትናገራለች።

Published 10 January 2022 at 3:37pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዕምቅ አውድ ፕሮዳክሽን ጅማሮ
  • የዘጋቢ ፊልሙ ትኩረት
  • ተግዳሮችና ትብብሮች
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