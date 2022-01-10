"የመጀመሪያውን የአውስትራሊያ ሠፋሪ ጋሽ አዲስ ሕይወት የሚዳስሰው ዘጋቢ ፊልም ለጋሽ አዲስና ቤተሰቦቹ የምሥጋና ቀንም ጭምር ነው" ቅድስት ደስታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የመጀመሪያውን የአውስትራሊያ ሠፋሪ ጋሽ አዲስ ሕይወት የሚዳስሰው ዘጋቢ ፊልም ለጋሽ አዲስና ቤተሰቦቹ የምሥጋና ቀንም ጭምር ነው" ቅድስት ደስታPlay18:03ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Addis Tamiru (L) and Kidist Desta (R). Source: K.DestaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.76MB)Published 10 January 2022 at 3:37pmBy Martha TsegawSource: SBS ነርስ ቅድስት ደስታ - የዕምቅ አውድ ፕሮዳክሽን መሥራችና ባለቤት፤ በአውስትራሊያ የመጀመሪያው ሠፋሪ በሆኑት ኢትዮጵያዊው አቶ አዲስ ታምሩ ግለ ሕይወትን ስለሚዳስሰውና ቅዳሜ ጃኑዋሪ 15 ለማኅበረስቡ ይፋ ስለሚሆነው ዘጋቢ ፊልም ዝግጅቷ ትናገራለች።Published 10 January 2022 at 3:37pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዕምቅ አውድ ፕሮዳክሽን ጅማሮየዘጋቢ ፊልሙ ትኩረትተግዳሮችና ትብብሮችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ