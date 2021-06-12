ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013 “ኢትዮጵያ ለሁሉም ዜጎቿ እኩል የምትመች አገር እንድትሆን ያለንን ቁርጠኝነት ለሕዝብ ይዘን ቀርበናል ” – ቆንጂት ብርሃኑ

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Konjit Berhan

Konjit Berhan. Source: K.Berhanu

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Published 12 June 2021 at 1:40pm, updated 13 June 2021 at 9:09am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ቆንጂት ብርሃኑ - የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሪ ናቸው። ፓርቲያቸውን በዘንድሮው የ2013 አገራዊ ምርጫ 103 ዕጩ የምክር ቤት አባላትን አሰልፏል። “ኢትዮጵያን ለማስቀጠል፣ በአገርነቷ እንድትቆይና ሉዓላዊነቷን እንድትጠብቅ ለማድረግ ይህ ምርጫ ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ነው” ይላሉ።

Published 12 June 2021 at 1:40pm, updated 13 June 2021 at 9:09am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የምርጫ ተሳትፎ አስፈላጊነት ለኢሕአፓ
  • ቀዳሚ አገራዊ አጀንዳዎች
  • የባሕር ማዶ የኢሕአፓ ደጋፊ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የምርጫ ዘመቻ አስተዋፅዖዎች
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