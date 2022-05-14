ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ለልጆች ከአደገኛ ዕፅ ቅድመ መከላከል ለማድረግ፤ ከልጆች ጋር በመከባበርና መተማመን ላይ የሚደረግ ግንኙነት ያስፈልጋል" ልዑል ፍስሃ

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Published 14 May 2022 at 10:28pm, updated 14 May 2022 at 11:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ልዑል ፍስሃ - በሜልተን ክፍለ ከተማ በወጣቶች ዲፓርትመንት የጤናና ስልጠና አማካሪ፤ በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ወጣቶች ዘንድ ዘልቆ ስላለው የአደንዛዥ እፅ አሳስቢነትና መዘዞቹን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 14 May 2022 at 10:28pm, updated 14 May 2022 at 11:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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