"ለልጆች ከአደገኛ ዕፅ ቅድመ መከላከል ለማድረግ፤ ከልጆች ጋር በመከባበርና መተማመን ላይ የሚደረግ ግንኙነት ያስፈልጋል" ልዑል ፍስሃ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ለልጆች ከአደገኛ ዕፅ ቅድመ መከላከል ለማድረግ፤ ከልጆች ጋር በመከባበርና መተማመን ላይ የሚደረግ ግንኙነት ያስፈልጋል" ልዑል ፍስሃPlay13:07ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.01MB)Published 14 May 2022 at 10:28pm, updated 14 May 2022 at 11:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ልዑል ፍስሃ - በሜልተን ክፍለ ከተማ በወጣቶች ዲፓርትመንት የጤናና ስልጠና አማካሪ፤ በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ወጣቶች ዘንድ ዘልቆ ስላለው የአደንዛዥ እፅ አሳስቢነትና መዘዞቹን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 14 May 2022 at 10:28pm, updated 14 May 2022 at 11:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአደንዛዥ ዕፅና ወጣቶችመንስኤዎችየወላጆች ሚና ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ