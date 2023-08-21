"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ

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Singer Mahlet Gebregiorgis. Credit: SBS Amharic

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ምልሰታዊ ምልከታ፤ ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ ለአውስትራሊያውያን ኢትዮጵያውያን አድናቂዎቿ የሙዚቃ ድግሷን ለማቃመስ አውስትራሊያ መጥታ በነበረበት ወቅት ስለ አሸንዳና የሙዚቃ ሕይወቷ አውግታ ነበር።

አንኳሮች
  • የአሸንዳ በዓል አከባበር
  • የመድረክ ትውውቅ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር
  • የሙዚቃ ሕይወት
  • የኩናማ ሙዚቃ ተወዳጅነት በአገረ ኢትዮጵያ
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