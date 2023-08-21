"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ

"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስPlay15:00Singer Mahlet Gebregiorgis. Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.25MB) ምልሰታዊ ምልከታ፤ ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ ለአውስትራሊያውያን ኢትዮጵያውያን አድናቂዎቿ የሙዚቃ ድግሷን ለማቃመስ አውስትራሊያ መጥታ በነበረበት ወቅት ስለ አሸንዳና የሙዚቃ ሕይወቷ አውግታ ነበር።አንኳሮችየአሸንዳ በዓል አከባበርየመድረክ ትውውቅ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋርየሙዚቃ ሕይወትየኩናማ ሙዚቃ ተወዳጅነት በአገረ ኢትዮጵያShareLatest podcast episodesኢትዮጵያ ውስጥ 1.2 ለአስከፊ ረሃብ የተጋለጡ ሕፃናት መኖራቸው ተገለጠ#14 Talking about going on holiday | Winter in Australiaኢትዮጵያውያን ሴት አትሌቶች በቡዳፔሽት የ10 ሺህ ሜትሮች የዓለም ሻምፒዮና በወርቅ፣ ብርና ነሐስ ሜዳሎች ባለቤትነት ገነኑይዲድያ ፋሲል በፐርዝ ብላክ ስዋን ዌስት የአውስትራሊያ ፉትቦል ተጫዋች