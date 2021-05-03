ምርጫ 2013 “ምርጫው - ‘አገር አቀፍ ምርጫ’ ነው መባሉን መኢአድ አይቀበለውም” - አቶ ማሙሸት አማረ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “ምርጫው - ‘አገር አቀፍ ምርጫ’ ነው መባሉን መኢአድ አይቀበለውም” - አቶ ማሙሸት አማረPlay13:56ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Mamushet Amare. Source: AmareGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (25.53MB)Published 3 May 2021 at 3:45pm, updated 4 May 2021 at 12:40amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ማሙሸት አማረ - የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ፕሬዚደንት፤ ስለ መኢአድ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችና በሶስት ዋነኛ የኢትዮጵያ ክፍለ አገራት 470 ዕጩዎችን አቅርቦ የሚያደርገውን የምርጫ ውድድር አስመልክተው ይናገራሉ።Published 3 May 2021 at 3:45pm, updated 4 May 2021 at 12:40amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementከመአሕድ ወደ መኢአድየመኢአድ ውርሰ አሻራዎችየምርጫ እንቅስቃሴ ተግዳሮቶችና የምክር ቤት ወንበሮችን የማሸነፍ ተስፋ ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ