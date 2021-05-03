ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013 “ምርጫው - ‘አገር አቀፍ ምርጫ’ ነው መባሉን መኢአድ አይቀበለውም” - አቶ ማሙሸት አማረ

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Mamushet Amare

Mamushet Amare. Source: Amare

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Published 3 May 2021 at 3:45pm, updated 4 May 2021 at 12:40am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ማሙሸት አማረ - የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ፕሬዚደንት፤ ስለ መኢአድ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችና በሶስት ዋነኛ የኢትዮጵያ ክፍለ አገራት 470 ዕጩዎችን አቅርቦ የሚያደርገውን የምርጫ ውድድር አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 3 May 2021 at 3:45pm, updated 4 May 2021 at 12:40am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የመኢአድ ውርሰ አሻራዎች
  • የምርጫ እንቅስቃሴ ተግዳሮቶችና የምክር ቤት ወንበሮችን የማሸነፍ ተስፋ
     
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