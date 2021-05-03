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ምርጫ 2013 “መኢአድ ክልል የሚባል የጠብ ግድግዳ መፍረስ አለበት ብሎ ያምናል” - አቶ ማሙሸት አማረ

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Polling material

Polling material exhibited at a warehouse of the National Election Board of Ethiopia (NEBE), in Addis Ababa, Ethiopia, on October 2, 2020. Source: Getty

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Published 3 May 2021 at 3:59pm, updated 4 May 2021 at 12:39am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ማሙሸት አማረ - የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ፕሬዚደንት፤ ስለ ወቅታዊው አገራዊ ጉዳዮችና መኢአድ በምርጫ 2013 ይዟቸው ስለቀረባቸው አማራጭ ፖሊሲዎች ይገልጣሉ።

Published 3 May 2021 at 3:59pm, updated 4 May 2021 at 12:39am
By Kassahun Seboqa Negewo
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