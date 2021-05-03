ምርጫ 2013 “መኢአድ ክልል የሚባል የጠብ ግድግዳ መፍረስ አለበት ብሎ ያምናል” - አቶ ማሙሸት አማረ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “መኢአድ ክልል የሚባል የጠብ ግድግዳ መፍረስ አለበት ብሎ ያምናል” - አቶ ማሙሸት አማረPlay12:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Polling material exhibited at a warehouse of the National Election Board of Ethiopia (NEBE), in Addis Ababa, Ethiopia, on October 2, 2020. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.38MB)Published 3 May 2021 at 3:59pm, updated 4 May 2021 at 12:39amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ማሙሸት አማረ - የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ፕሬዚደንት፤ ስለ ወቅታዊው አገራዊ ጉዳዮችና መኢአድ በምርጫ 2013 ይዟቸው ስለቀረባቸው አማራጭ ፖሊሲዎች ይገልጣሉ።Published 3 May 2021 at 3:59pm, updated 4 May 2021 at 12:39amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገራዊ ቀውስ መንስኤዎችና አማራጭ መንገዶችየለውጥ ጉዞ አቅጣጫየአጭር ጊዜ ውጥኖች ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ