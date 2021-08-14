“ለወሎ ተፈናቃዮች የመጨረሻ አሸናፊዎች እኛ መሆናችንን እንዲገነዘቡና እንዳይከፉ እየሠራን ነው” ከንቲባ አበበ ገብረመስቀል

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ለወሎ ተፈናቃዮች የመጨረሻ አሸናፊዎች እኛ መሆናችንን እንዲገነዘቡና እንዳይከፉ እየሠራን ነው” ከንቲባ አበበ ገብረመስቀልPlay08:20ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ethiopian girl waits at a food distribution centre, semien wollo zone, woldia, Ethiopia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.13MB)Published 14 August 2021 at 7:21pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የደሴ ከተማ ከንቲባ አበበ ገብረመስቀል፤ ደሴ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ 55 ሺህ ስደተኞች የደሴ ሕዝባዊ ዕሴቶች በታየበት መልኩ ልገሳዎች እየተካሔዱ እንደሆነና ተጨማሪ እርዳታዎችንም እንደሚሹ ይናገራሉ።Published 14 August 2021 at 7:21pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየደሴ ከተማ ፀጥታና ደኅንነትእርዳታና መልሶ ማቋቋምዓለም አቀፋዊ ረድዔትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ