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“ለወሎ ተፈናቃዮች የመጨረሻ አሸናፊዎች እኛ መሆናችንን እንዲገነዘቡና እንዳይከፉ እየሠራን ነው” ከንቲባ አበበ ገብረመስቀል

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Ethiopian girl waits at a food distribution centre, semien wollo zone, woldia, Ethiopia. Source: Getty

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Published 14 August 2021 at 7:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የደሴ ከተማ ከንቲባ አበበ ገብረመስቀል፤ ደሴ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ 55 ሺህ ስደተኞች የደሴ ሕዝባዊ ዕሴቶች በታየበት መልኩ ልገሳዎች እየተካሔዱ እንደሆነና ተጨማሪ እርዳታዎችንም እንደሚሹ ይናገራሉ።

Published 14 August 2021 at 7:21pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • የደሴ ከተማ ፀጥታና ደኅንነት
  • እርዳታና መልሶ ማቋቋም
  • ዓለም አቀፋዊ ረድዔት
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