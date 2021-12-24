“ከኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር የነበረንን አስተዳደራዊ ግንኙነት ስናቋርጥ በከፍተኛ የልብ ስብራት ነው” መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ከኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር የነበረንን አስተዳደራዊ ግንኙነት ስናቋርጥ በከፍተኛ የልብ ስብራት ነው” መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌPlay12:37ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Megabi Mistir Abiy Haile Addis. Source: AH.AddisGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.21MB)Published 24 December 2021 at 3:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌ አዲስ - የዓለም አቀፍ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካህናት ማኅበር የሕዝብ ግንኙነት ክፍል አባል፤ ስለ ማኅበረ ካህናቱ ውሳኔ ያስረዳሉ።Published 24 December 2021 at 3:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዓለም አቀፍ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካህናት ማኅበር የምሥረታ ዓላማከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር አስተዳደራዊ ግንኙነትን የማቋረጥ ዋነኛ ምክንያቶችየቅዱስ ሲኖዶስ ምላሽ ጥበቃShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ