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“ወላጆች - ልዩ እገዛ የሚሹ ልጆቻቸው ተስፋ የሚገነባው በእነሱ ላይ መሆኑን እንዲረዱ አሳስባለሁ” - መምህርት መልካም በላይ

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Interview with Melkam Belay

Melkam Belay (L), Darren greenway, Principal (C) and Alexandra Wallace, Deputy Principal (R) Source: Supplied

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Published 22 June 2020 at 8:10pm, updated 22 June 2020 at 8:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

መልካም በላይ - በኩዊንስላንድ ሰኒባንክ ልዩ ትምህርት ቤት መምህርት፤ ትምህርት ቤታቸው ልዩ እገዛ ለሚሹ ተማሪዎች ስለሚሰጣቸው የትምህርት ዓይነቶችና ግልጋሎቶች ያስረዳሉ።

Published 22 June 2020 at 8:10pm, updated 22 June 2020 at 8:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የልዩ ትምህርት ምንነትና አሰጣጥ
  • ለልዩ ትምህርት ተማሪ ልጆች ወላጆች የሚሰጡ ድጋፎች
  • ምክረ ሃሳብ ለወላጆች
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