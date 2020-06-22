“ወላጆች - ልዩ እገዛ የሚሹ ልጆቻቸው ተስፋ የሚገነባው በእነሱ ላይ መሆኑን እንዲረዱ አሳስባለሁ” - መምህርት መልካም በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ወላጆች - ልዩ እገዛ የሚሹ ልጆቻቸው ተስፋ የሚገነባው በእነሱ ላይ መሆኑን እንዲረዱ አሳስባለሁ” - መምህርት መልካም በላይPlay08:02ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Melkam Belay (L), Darren greenway, Principal (C) and Alexandra Wallace, Deputy Principal (R) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.73MB)Published 22 June 2020 at 8:10pm, updated 22 June 2020 at 8:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS መልካም በላይ - በኩዊንስላንድ ሰኒባንክ ልዩ ትምህርት ቤት መምህርት፤ ትምህርት ቤታቸው ልዩ እገዛ ለሚሹ ተማሪዎች ስለሚሰጣቸው የትምህርት ዓይነቶችና ግልጋሎቶች ያስረዳሉ።Published 22 June 2020 at 8:10pm, updated 22 June 2020 at 8:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየልዩ ትምህርት ምንነትና አሰጣጥለልዩ ትምህርት ተማሪ ልጆች ወላጆች የሚሰጡ ድጋፎችምክረ ሃሳብ ለወላጆችShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ