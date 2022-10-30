ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምንተስኖት መንገሻ፤ለደሃ የእንግሊዝ ተማሪ ሕፃናት መርጃ በባዶ እግራቸው 160 ኪሎ ሜትሮችን የተጓዙት ኢትዮጵያዊው የኮሌጅ መምህር

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Mentesnot Mengesha pic.jpg

Mentesnot Mengesha. Credit: M.Mengesha

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Published 30 October 2022 at 5:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

መምህርና ደራሲ ምንተስኖት መንገሻ ነዋሪነታቸው ሎንዶን አገረ እንግሊዝ ነው። በኒው ሲቲ ኮሌጅ የማስተማር ዘዴ መምህር ናቸው። በሃብት ቁመናዋ ከመጀመሪያው ረድፍ ላይ በምትሰለፈዋ አገረ እንግሊዝ ጣቶቻቸው ከተበጫጨቀ ጫማዎቻቸው ሾልከው ለወጡ ተማሪ ሕፃናት መርጃ የሚውል ገንዘብ እንደምን በባዶ እግራቸው ተጉዘው እንዳሰባሰቡ ይናገራሉ። ለአገራቸው ለኢትዮጵያ ተረጂዎችም በላየንስ ክለብ በኩል እርዳታ አሰባስበዋል፤ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል የዕድሜ ልክ አባልም ናቸው።

Published 30 October 2022 at 5:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የበጎ አድራጎት ተግባርና ሽልማት
  • ድህነትና ሕፃናት በአገረ እንግሊዝ
  • የቀድሞ ግብረ ሰናይ ተግባራትና የወደፊት የረድኤት ውጥኖች
አትሳቅ አትበሉኝ

ጭጋግ መሬት ቢረግጥ

ጸሃይ ብትሸፈን፣

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አየሩ ቢታፈን፣

ኑሮ ረመጥ ቢሆን፣

ዙሪያው ገባው ሁሉ

ማቅ ለብሶ ቢዳፈን፡፡

ሳቄን ማን ከልክሎኝ፣

አልፎ ሂያጂነቴን

ጉዞዬን ማን ገቶኝ፣

እርቃኔንም ብሆን

የውስጤን ነጻነት እንደያዝኩት አለሁ

በውስጤ ሃብት አለኝ፡፡

አትሳቅ አትበሉኝ ... ሳቄ  የቀረ ዕለት፣

የደኸየሁ  እንደሁ ... በፈገግታ ንፍገት፣

ያኔ ነው የኔ ሞት፡፡

ጫማም አላቂ ነው

ከስር ተሸንቁሮ፣

ልብስም ይቀደዳል

ውሉ ተተርትሮ፣

ሁሉም አላፊ ነው

ያረጃል ያፈጃል

ትናንትም አርጅቶ

ጥንት ይባላል ዱሮ፡፡

አትሳቅ አትበሉኝ  ... ሳቄ  የቀረ ዕለት

የደኸየሁ  አንደሁ ... በፈገግታ ንፍገት፣

ያኔ ነው የኔ ሞት፡፡

.............................

መታሰቢያነቱ ለጫማ አልባው ብላቴና ይሁንልኝ ... ጸደይ 2020

ምንተስኖት መንገሻ


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