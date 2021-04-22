ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ዓላማችን ለኢትዮጵያ መሟገት፤ ግባችን 10% የኢትዮጵያ ደጋፊ ዩናይትድ ስቴት ምክር ቤት አባላትን በ2022/24 ማስመረጥ ነው” - መስፍን ተገኑ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Mesfin Tegenu

Mesfin Tegenu. Source: M.Tegenu

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 22 April 2021 at 8:04pm, updated 22 April 2021 at 9:11pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ መስፍን ተገኑ - የአሜሪካውያን - ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ (አኢህጉኮ) ሊቀመንበር፣ ስለ ኮሚቴው ምሥረታና ዋነኛ ተልዕኮዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 22 April 2021 at 8:04pm, updated 22 April 2021 at 9:11pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የአሜሪካውያን - ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ ወቅታዊ እንቅስቃሴዎች
  • የአጭርና ረጅም ጊዜያት ትልሞች
  • የአመራር ብቃትና ጥራት
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ