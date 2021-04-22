“ዓላማችን ለኢትዮጵያ መሟገት፤ ግባችን 10% የኢትዮጵያ ደጋፊ ዩናይትድ ስቴት ምክር ቤት አባላትን በ2022/24 ማስመረጥ ነው” - መስፍን ተገኑ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ዓላማችን ለኢትዮጵያ መሟገት፤ ግባችን 10% የኢትዮጵያ ደጋፊ ዩናይትድ ስቴት ምክር ቤት አባላትን በ2022/24 ማስመረጥ ነው” - መስፍን ተገኑPlay14:58ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Mesfin Tegenu. Source: M.TegenuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.56MB)Published 22 April 2021 at 8:04pm, updated 22 April 2021 at 9:11pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ መስፍን ተገኑ - የአሜሪካውያን - ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ (አኢህጉኮ) ሊቀመንበር፣ ስለ ኮሚቴው ምሥረታና ዋነኛ ተልዕኮዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 22 April 2021 at 8:04pm, updated 22 April 2021 at 9:11pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአሜሪካውያን - ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ ወቅታዊ እንቅስቃሴዎችየአጭርና ረጅም ጊዜያት ትልሞችየአመራር ብቃትና ጥራትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ