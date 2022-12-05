"የኃይል ስርጭት መስመሮች ካላደጉና አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍላችን ኤሌክትሪክ ማግኘት ካልቻለ የቅሬታ ምክንያት እየሆን ነው የምንቀጥለው" አቶ ሞገስ መኮንን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኃይል ስርጭት መስመሮች ካላደጉና አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍላችን ኤሌክትሪክ ማግኘት ካልቻለ የቅሬታ ምክንያት እየሆን ነው የምንቀጥለው" አቶ ሞገስ መኮንንPlay14:54ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Moges Mekonnen. Credit: M.MekonnenGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.32MB)Published 5 December 2022 at 2:48pmBy Demeke KebedeSource: SBS አቶ ሞገስ መኮንን - የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር፤ ስለ ኢትዮጵያ የኃይል ምንጮች፣ አገልግሎቶችና የመሠረተ ልማት ውጥኖች ይናገራሉ።Published 5 December 2022 at 2:48pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየአገር ውስጥና የውጭ ኃይል አቅርቦትየታዳሽ ኃይል ግንባታየኃይል ምንጭ ስብጥርShareLatest podcast episodes"ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የሚሰራጨው ኃይል በዓመት እስከ 100 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር የማስገባት አቅም አለው" አቶ ሞገስ መኮንን"የአካል ጉዳተኞች ማኅበረሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥና መንግሥትን ፖሊስ ለማስቀረፅ የቅስቀሳ ዘመቻ ማድረግ አለባቸው" አቶ ደበበ ሙሉጌታ"ኢትዮጵያ ውስጥ ለአካል ጉዳተኞች ዋነኛ ችግሮች፣ ድህነት፣ ማኅበራዊ ቀውስና ጦርነት ናቸው" አቶ ደበበ ሙሉጌታየደቡብ አፍሪካው ፕሬዚደንት በ"እርሻ ቅሌት" እየተጠረጠሩ ነው