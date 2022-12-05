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"ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የሚሰራጨው ኃይል በዓመት እስከ 100 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር የማስገባት አቅም አለው" አቶ ሞገስ መኮንን

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Moges Mekonnen. Credit: M.Mekonnen.

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Published 5 December 2022 at 1:47pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ሞገስ መኮንን - የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር፤ ስለ ኢትዮጵያ የኃይል ምንጮች፣ አገልግሎቶችና የመሠረተ ልማት ውጥኖች ይናገራሉ።

Published 5 December 2022 at 1:47pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች
  • የኤሌክትሪክ ኃይል ምንጮች
  • የሕዳሴ ግድብ የኃይል ስርጭት መጠን
  • አኅጉራዊ የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት ትልሞች
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"የኃይል ስርጭት መስመሮች ካላደጉና አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍላችን ኤሌክትሪክ ማግኘት ካልቻለ የቅሬታ ምክንያት እየሆን ነው የምንቀጥለው" አቶ ሞገስ መኮንን

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"የአካል ጉዳተኞች ማኅበረሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥና መንግሥትን ፖሊስ ለማስቀረፅ የቅስቀሳ ዘመቻ ማድረግ አለባቸው" አቶ ደበበ ሙሉጌታ

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