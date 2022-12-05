"ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የሚሰራጨው ኃይል በዓመት እስከ 100 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር የማስገባት አቅም አለው" አቶ ሞገስ መኮንን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የሚሰራጨው ኃይል በዓመት እስከ 100 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር የማስገባት አቅም አለው" አቶ ሞገስ መኮንንPlay14:05ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Moges Mekonnen. Credit: M.Mekonnen.Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.36MB)Published 5 December 2022 at 1:47pmBy Demeke KebedeSource: SBS አቶ ሞገስ መኮንን - የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር፤ ስለ ኢትዮጵያ የኃይል ምንጮች፣ አገልግሎቶችና የመሠረተ ልማት ውጥኖች ይናገራሉ።Published 5 December 2022 at 1:47pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየኤሌክትሪክ ኃይል ምንጮችየሕዳሴ ግድብ የኃይል ስርጭት መጠንአኅጉራዊ የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት ትልሞችShareLatest podcast episodes"የኃይል ስርጭት መስመሮች ካላደጉና አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍላችን ኤሌክትሪክ ማግኘት ካልቻለ የቅሬታ ምክንያት እየሆን ነው የምንቀጥለው" አቶ ሞገስ መኮንን"የአካል ጉዳተኞች ማኅበረሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥና መንግሥትን ፖሊስ ለማስቀረፅ የቅስቀሳ ዘመቻ ማድረግ አለባቸው" አቶ ደበበ ሙሉጌታ"ኢትዮጵያ ውስጥ ለአካል ጉዳተኞች ዋነኛ ችግሮች፣ ድህነት፣ ማኅበራዊ ቀውስና ጦርነት ናቸው" አቶ ደበበ ሙሉጌታየደቡብ አፍሪካው ፕሬዚደንት በ"እርሻ ቅሌት" እየተጠረጠሩ ነው