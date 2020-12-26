ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የወቅቱ ክስተት፤ የዘር ፖለቲካ ለአገርና ሕዝብ ደህንነትና አብሮነት ጠንቅ መሆኑን ማስተማሪያ ነው” - ነዓምን ዘለቀ

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Neamin Zeleke

Neamin Zeleke Source: Getty

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Published 26 December 2020 at 5:13pm, updated 26 December 2020 at 5:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ነዓምን ዘለቀ፤ የቀድሞው አርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ አመራር አባልና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 26 December 2020 at 5:13pm, updated 26 December 2020 at 5:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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