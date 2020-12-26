“የወቅቱ ክስተት፤ የዘር ፖለቲካ ለአገርና ሕዝብ ደህንነትና አብሮነት ጠንቅ መሆኑን ማስተማሪያ ነው” - ነዓምን ዘለቀ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የወቅቱ ክስተት፤ የዘር ፖለቲካ ለአገርና ሕዝብ ደህንነትና አብሮነት ጠንቅ መሆኑን ማስተማሪያ ነው” - ነዓምን ዘለቀPlay25:47ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Neamin Zeleke Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.23MB)Published 26 December 2020 at 5:13pm, updated 26 December 2020 at 5:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ነዓምን ዘለቀ፤ የቀድሞው አርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ አመራር አባልና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 26 December 2020 at 5:13pm, updated 26 December 2020 at 5:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementከታሪካዊ ክስተቶች የተቀሰሙ ትምህርቶችየሰብዓዊ እርዳታዎች ጉዳይየዳያስፖራው ማኅበረሰብ አገራዊ ሚናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ