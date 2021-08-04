ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አውሮፓውያኑም ሆኑ አሜሪካኖች ጥንካሬ ተሰምቷቸው የሚነሱት አገር ስትከፋፈል ነው፤ አንድነታችን መጠንከር አለበት” ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን አሥራተ ካሣ

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Prince Dr Asfa-Wossen Asrate Kassa.

Prince Dr Asfa-Wossen Asrate Kassa. Source: AWA.Kassa

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Published 4 August 2021 at 5:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ልዑል ዶ/ር አስፋ ወሰን አሥራተ ካሣ ነዋሪነታቸው በአገረ ጀርመን ሲሆን፤ ደራሲ፣ የአፍሪካና መካከለኛው ምሥራቅ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው። የእቴጌ መነን አስፋው የልጅ ልጅና የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የዘውድ ምክር ቤት ፕሬዚደንት የነበሩት የልዑል አሥራተ ካሣና የልዕልት ዙሪያሽ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ልጅ ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በማግኘት የተመረቁት ከፍራንክፈርት ዩኒቨርሲቲ ነው። “ድኅረ ምርጫ 2013 - ኢትዮጵያ ወዴት?” ለሚለው የመነጋገሪያ አጀንዳችን ላይ ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 4 August 2021 at 5:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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