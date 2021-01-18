“የኛ ኢትዮጵያን የምንወድ ጥል ከአንድ ድርጅትና አይዲዮሎጂ ጋር እንጂ፤ ከታላቁ የትግራይ ሕዝብ ጋር አይደለም” ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኛ ኢትዮጵያን የምንወድ ጥል ከአንድ ድርጅትና አይዲዮሎጂ ጋር እንጂ፤ ከታላቁ የትግራይ ሕዝብ ጋር አይደለም” ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣPlay18:55ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prince Dr Asfa-Wossen Asserate Kassa Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (34.65MB)Published 18 January 2021 at 4:23pm, updated 18 January 2021 at 4:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣ፤ ስለ ወቅታዊው የኢትዮጵያ ሁኔታና የኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞ አቅጣጫ ወዴትና እንዴት ቢያመራ እንደሚሹ አተያያቸውን ያጋራሉ፡፡Published 18 January 2021 at 4:23pm, updated 18 January 2021 at 4:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementበእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ተከስቶ ያውቃልን?አገራዊ አንድነትየሕወሓት ውድቀት አስባብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ