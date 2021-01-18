ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይን የምጠይቀው ከጠባብ ብሔረተኛነት እንዲያድኑን ነው” ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣ

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Prince Dr Asfa-Wossen Asserate Kassa

Prince Dr Asfa-Wossen Asserate Kassa Source: Supplied

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Published 18 January 2021 at 6:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣ፤ ስለ ወቅታዊው የኢትዮጵያ ሁኔታና የኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞ አቅጣጫ ወዴትና እንዴት ቢያመራ እንደሚሹ አተያያቸውን ያጋራሉ፡፡

Published 18 January 2021 at 6:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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