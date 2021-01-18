“ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይን የምጠይቀው ከጠባብ ብሔረተኛነት እንዲያድኑን ነው” ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይን የምጠይቀው ከጠባብ ብሔረተኛነት እንዲያድኑን ነው” ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣPlay20:47ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prince Dr Asfa-Wossen Asserate Kassa Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (38.08MB)Published 18 January 2021 at 6:42pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ልዑል ዶ/ር አስፋ፟ወሰን አሥራተ ካሣ፤ ስለ ወቅታዊው የኢትዮጵያ ሁኔታና የኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞ አቅጣጫ ወዴትና እንዴት ቢያመራ እንደሚሹ አተያያቸውን ያጋራሉ፡፡Published 18 January 2021 at 6:42pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementኢትዮጵያ ምን ዓይነት ሥርዓተ መንግሥት ያስፈልጋታል?ምርጫ 2013ምክረ ሃሳብ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ