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“ታሪክ ብቻውን ጥቅም የለውም፤ የወደፊት ዕድላችንን ማገናዝብ አለበት” ልዑል ኤርሚያስ ሳህለ ሥላሴ

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Prince Ermias

Prince Ermias Sahle-Selassie Haile-Selassie Source: E. Haile Selassie

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Published 28 March 2021 at 3:33pm, updated 28 March 2021 at 4:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ፕሬዚደንት - ልዑል ኤርሚያስ ሳህለ ሥላሴ ኃይለ ሥላሴ፤ 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለመጪዎቹ 12 ወራት እስከ የካቲት 22, 2014 ድረስ እንዲዘከር የዘውድ ምክር ቤቱ ስላሳለፈው ውሳኔ ያብራራሉ። “መጪው ምርጫ የብልፅናችንንና ለነፃነታችንም ትልቅ እርምጃ ነው” ይላሉ።

Published 28 March 2021 at 3:33pm, updated 28 March 2021 at 4:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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