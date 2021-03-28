“ታሪክ ብቻውን ጥቅም የለውም፤ የወደፊት ዕድላችንን ማገናዝብ አለበት” ልዑል ኤርሚያስ ሳህለ ሥላሴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ታሪክ ብቻውን ጥቅም የለውም፤ የወደፊት ዕድላችንን ማገናዝብ አለበት” ልዑል ኤርሚያስ ሳህለ ሥላሴPlay22:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prince Ermias Sahle-Selassie Haile-Selassie Source: E. Haile SelassieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.91MB)Published 28 March 2021 at 3:33pm, updated 28 March 2021 at 4:44pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ፕሬዚደንት - ልዑል ኤርሚያስ ሳህለ ሥላሴ ኃይለ ሥላሴ፤ 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለመጪዎቹ 12 ወራት እስከ የካቲት 22, 2014 ድረስ እንዲዘከር የዘውድ ምክር ቤቱ ስላሳለፈው ውሳኔ ያብራራሉ። “መጪው ምርጫ የብልፅናችንንና ለነፃነታችንም ትልቅ እርምጃ ነው” ይላሉ።Published 28 March 2021 at 3:33pm, updated 28 March 2021 at 4:44pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአድዋ ድልና ኢትዮጵያዊነትየኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት እንቅስቃሴዎችየኢትዮጵያ ወቅታዊ ፈተናዎችና የጉዞ አቅጣጫShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ