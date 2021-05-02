ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም

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Prince Ras Mengesha Seyoum

Prince Ras Mengesha Seyoum. Source: EPC

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Published 2 May 2021 at 12:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም - የቀድሞው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኅብረት (ኢዲኅ) መሥራችና መሪ፤ ስለ ድርጅታቸው ምሥረታና ፖለቲካዊ ሚና ይናገራሉ። ከኢሕአዴግ ሽግግር መንግሥት እንደምን እንደተባረሩ ሲገልጡም “ለኤርትራ ነፃነት ዕውቅና ተጠይቀን የለም የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝብ ነው መነጋገር ያለበት እንጂ በሽግግር መንግሥት ደረጃ መቀበል ያስቸግረናል፤ ተገቢም አይደለም በሚል ተቃወምን። እንግዲያ ወንበራችሁን አስረክቡ ተብለን አስረከብን” ይላሉ። ዳግም የቀረበ።

Published 2 May 2021 at 12:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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