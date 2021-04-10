“ሰው ሲሞት እንደ ኢትዮጵያዊ ከማዘን ይልቅ የኔ ብሔር ሞተ ብለን የምናዝንና የምንጮህ ሆነናል” - አማረ አረጋዊ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ሰው ሲሞት እንደ ኢትዮጵያዊ ከማዘን ይልቅ የኔ ብሔር ሞተ ብለን የምናዝንና የምንጮህ ሆነናል” - አማረ አረጋዊPlay25:17ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.56MB)Published 11 April 2021 at 9:58amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕ/ር ኤፍሬም ይስሐቅ - የዓለም አቀፍ ሰላምና ልማት ማዕከል ቦርድ ሰብሳቢና አቶ አማረ አረጋዊ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ምክር ቤት ሊቀመንበር፤ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳዮችና ሚዲያ ለሰላም ሊኖረው ስለሚገባው ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።Published 11 April 2021 at 9:58amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየተዛቡ መረጃዎችንና ወገንተኛነትን ለሚዛናዊና ገለልተኛነት ማብቃትሰላምን የማስፈን ጥረቶችየመፍትሔ ምክረ ሃሳቦችና ጥሪዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ