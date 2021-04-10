ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ሰው ሲሞት እንደ ኢትዮጵያዊ ከማዘን ይልቅ የኔ ብሔር ሞተ ብለን የምናዝንና የምንጮህ ሆነናል” - አማረ አረጋዊ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Ethiopian Media

Source: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 11 April 2021 at 9:58am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕ/ር ኤፍሬም ይስሐቅ - የዓለም አቀፍ ሰላምና ልማት ማዕከል ቦርድ ሰብሳቢና አቶ አማረ አረጋዊ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ምክር ቤት ሊቀመንበር፤ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳዮችና ሚዲያ ለሰላም ሊኖረው ስለሚገባው ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 11 April 2021 at 9:58am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የተዛቡ መረጃዎችንና ወገንተኛነትን ለሚዛናዊና ገለልተኛነት ማብቃት
  • ሰላምን የማስፈን ጥረቶች
  • የመፍትሔ ምክረ ሃሳቦችና ጥሪዎች
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ