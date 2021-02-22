“አድዋ የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና መሠረት ነው፤ የዘር ፖለቲካን ይቃወማል” ፕ/ር ማሞ ሙጬ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አድዋ የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና መሠረት ነው፤ የዘር ፖለቲካን ይቃወማል” ፕ/ር ማሞ ሙጬPlay19:22ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Menelik Square Addis Ababa, Ethiopia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (35.48MB)Published 22 February 2021 at 12:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS በደቡብ አፍሪካ Tshawane ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ሳይንስ ፋከልቲ የፈጠራ ጥናቶች ሰብሳቢና የምርምር ፕሮፌሰር ማሞ ሙጬ የአድዋ ድል ትሩፋቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 22 February 2021 at 12:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየአድዋ ድል እኢትዮጵያውያን ፋይዳው ምንድነው?ከአድዋ ምን እንማራለን?የአድዋ ድል ክብረ በዓል በደቡብ አፍሪካShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ