ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አድዋ የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና መሠረት ነው፤ የዘር ፖለቲካን ይቃወማል” ፕ/ር ማሞ ሙጬ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Menelik Square Addis Ababa, Ethiopia.

Menelik Square Addis Ababa, Ethiopia. Source: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 22 February 2021 at 12:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በደቡብ አፍሪካ Tshawane ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ሳይንስ ፋከልቲ የፈጠራ ጥናቶች ሰብሳቢና የምርምር ፕሮፌሰር ማሞ ሙጬ የአድዋ ድል ትሩፋቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 22 February 2021 at 12:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የአድዋ ድል እኢትዮጵያውያን ፋይዳው ምንድነው?
  • ከአድዋ ምን እንማራለን?
  • የአድዋ ድል ክብረ በዓል በደቡብ አፍሪካ
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ