"የእኛ ሥራ ሕዝብ በእጅጉ አያግባቡንም የሚላቸው ብሔራዊ አጀንዳዎች መርጦ፤ መሣሪያዎቻቸውን አስቀምጠው እንዲወያዩ ማድረግ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያ

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Prof Mesfin Araya, Chief Commissioner of the Ethiopian National Dialogue Commission (ENDC). Credit: ENDC

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ፕ/ር መስፍን አርአያ፤ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር፤ ስለ ኮሚሽኑ ተልዕኮዎችና የተከወኑ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች አንስተው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • ዋነኛ የግብር እንቅስቃሴዎች
  • የውይይት መድረክ አካሔዶች
  • ብሔራዊ አጀንዳ ቀረፃ
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