"የእኛ ሥራ ሕዝብ በእጅጉ አያግባቡንም የሚላቸው ብሔራዊ አጀንዳዎች መርጦ፤ መሣሪያዎቻቸውን አስቀምጠው እንዲወያዩ ማድረግ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያ

"የእኛ ሥራ ሕዝብ በእጅጉ አያግባቡንም የሚላቸው ብሔራዊ አጀንዳዎች መርጦ፤ መሣሪያዎቻቸውን አስቀምጠው እንዲወያዩ ማድረግ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያPlay16:37Prof Mesfin Araya, Chief Commissioner of the Ethiopian National Dialogue Commission (ENDC). Credit: ENDCGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.89MB) ፕ/ር መስፍን አርአያ፤ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር፤ ስለ ኮሚሽኑ ተልዕኮዎችና የተከወኑ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች አንስተው ይናገራሉ።አንኳሮችዋነኛ የግብር እንቅስቃሴዎችየውይይት መድረክ አካሔዶችብሔራዊ አጀንዳ ቀረፃShareLatest podcast episodesየዩናይትድ ስቴትስ መንግሥትን የዕዳ ጣራ ከፍ ለማድረግ ከመርህ አኳያ ከግብቦሽ ላይ ተደረሰየኢትዮጵያውያን ምሁራን ሚና፤ "ከተማረ ይግደለኝ እስከ ምሁር የት አለ?"ምሁራን እነማን ናቸው?የሱዳን ተኩስ አቁም መርጋት አጠራጥሯል