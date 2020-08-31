“ኢትዮጵያዊነት ለኤርትራውያን ባርነት ሆኖ አያውቅም፤ እንዲያውም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያን ይመሩ ነበር” - ደራሲ ረዘነ ሃብተ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያዊነት ለኤርትራውያን ባርነት ሆኖ አያውቅም፤ እንዲያውም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያን ይመሩ ነበር” - ደራሲ ረዘነ ሃብተPlay29:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Rezene Habte Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (53.5MB)Published 31 August 2020 at 11:24amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ደራሲ ረዘነ ሃብተ በቅርቡ “ደም የተከፈለበት ባርነት - የኤርትራ አብዮት ሕልሞችና ውድቀት” በሚል ርዕስ ለአንባቢያን ስላቀረቡት መጽሐፋቸው ያናገራሉ።Published 31 August 2020 at 11:24amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች የመጽሐፉ ዋነኛ ጭብጦችየኢትዮጵያዊነትና ኤርትራዊነት ማንነት አተያዮችየኢትዮ-ኤርትራ ፌዴሬሽን ክስመት ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ