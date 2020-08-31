ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያዊነት ለኤርትራውያን ባርነት ሆኖ አያውቅም፤ እንዲያውም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያን ይመሩ ነበር” - ደራሲ ረዘነ ሃብተ

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Interview with Rezene Habte

Rezene Habte Source: Courtesy of PD

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Published 31 August 2020 at 11:24am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደራሲ ረዘነ ሃብተ በቅርቡ “ደም የተከፈለበት ባርነት - የኤርትራ አብዮት ሕልሞችና ውድቀት” በሚል ርዕስ ለአንባቢያን ስላቀረቡት መጽሐፋቸው ያናገራሉ።

Published 31 August 2020 at 11:24am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የመጽሐፉ ዋነኛ ጭብጦች
  • የኢትዮጵያዊነትና ኤርትራዊነት ማንነት አተያዮች
  • የኢትዮ-ኤርትራ ፌዴሬሽን ክስመት  
 

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