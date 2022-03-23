ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ከኮርፖሬት ዓለም ወደ ግል ንግድ ያመራሁት 'ከተወሰነ ዕድሜ በኋላ አለቃ አይስፈልገኝም፤ ራሴ ለራሴ አለቃ መሆን እፈልጋለሁ' ብዬ አስብ ስለነበር ነው" ሶሎሜ ዳኛቸው

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Salome Dagnachew. Source: S.Dagnachew

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Published 23 March 2022 at 4:28pm, updated 24 March 2022 at 2:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ሶሎሜ ዳኛቸው የBaroque Interiors and Events ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ መሥራችና ዋና ሥራ አስፈፃሚ፤ ስለ ቤት ውስጥ ዲዛይኖችና የኩባንያቸውን ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 23 March 2022 at 4:28pm, updated 24 March 2022 at 2:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  •  ባሮክ የቤት ውስጥ ዲዛይንና ኩነቶች በኢትዮጵያ
  • ከኮርፖሬት ወደ ንግድ ዓለም 
  • ተግዳሮቶችና ስኬቶች
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