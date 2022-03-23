"ከኮርፖሬት ዓለም ወደ ግል ንግድ ያመራሁት 'ከተወሰነ ዕድሜ በኋላ አለቃ አይስፈልገኝም፤ ራሴ ለራሴ አለቃ መሆን እፈልጋለሁ' ብዬ አስብ ስለነበር ነው" ሶሎሜ ዳኛቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ከኮርፖሬት ዓለም ወደ ግል ንግድ ያመራሁት 'ከተወሰነ ዕድሜ በኋላ አለቃ አይስፈልገኝም፤ ራሴ ለራሴ አለቃ መሆን እፈልጋለሁ' ብዬ አስብ ስለነበር ነው" ሶሎሜ ዳኛቸውPlay14:00ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Salome Dagnachew. Source: S.DagnachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.19MB)Published 23 March 2022 at 4:28pm, updated 24 March 2022 at 2:51pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ ሶሎሜ ዳኛቸው የBaroque Interiors and Events ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ መሥራችና ዋና ሥራ አስፈፃሚ፤ ስለ ቤት ውስጥ ዲዛይኖችና የኩባንያቸውን ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።Published 23 March 2022 at 4:28pm, updated 24 March 2022 at 2:51pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች ባሮክ የቤት ውስጥ ዲዛይንና ኩነቶች በኢትዮጵያከኮርፖሬት ወደ ንግድ ዓለም ተግዳሮቶችና ስኬቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ