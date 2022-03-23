"ትልቁ ሕልሜ አገር አቀፍ የቤት ውስጥ ዲዛይን ባለሙያዎች ማኅበር ማቋቋምና ትምህርት ቤት መክፈት ነው" ሶሎሜ ዳኛቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ትልቁ ሕልሜ አገር አቀፍ የቤት ውስጥ ዲዛይን ባለሙያዎች ማኅበር ማቋቋምና ትምህርት ቤት መክፈት ነው" ሶሎሜ ዳኛቸውPlay10:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Salome Dagnachew. Source: S.DagnachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.04MB)Published 23 March 2022 at 7:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ ሶሎሜ ዳኛቸው የBaroque Interiors and Events ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ መሥራችና ሥራ አስፈፃሚ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ የቤት ውስጥ ዲዛይኖችና ኩነት ዝግጅቶች የግንዛቤ ደረጃና የለውጥ ሂደቶችን አንስተው ይናገራሉ።Published 23 March 2022 at 7:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementሙያዊ ርዕይቱሪዝምና የቤት ውስጥ ዲዛይኖችምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ