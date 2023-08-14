"አማራነትና ኢትዮጵያዊነትን መለያየት አይቻልም፤ ኢትዮጵያዊነት የአማራነት አካል እንደሆነ ሁሉ" ትዕግሥት ከበደ

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Tigist Kebede. Credit: SBS Amharic

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አቶ ሳሙኤል አበበ፤ በሜልበርን የአማራ ሕብረት ማኅበር ሊቀመንበርና ወ/ሮ ትዕግሥት ከበደ በሜልበርን የአማራ ሕብረት ማኅበር አባልና የአማራ ማኅበረሰብ ተቃውሞ ሰልፍ አስተባባሪ፤ እሑድ ነሐሴ 7 በአውስትራሊያ ሜልበርን ከተማ ፊዴሬሽን አደባባይ ስለተካሔደው ሰልፍ ክንውን ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የተቃውሞ ሰልፍ ፋይዳዎች
  • በሜልበርን የአማራ ማኅበረሰብ ዋነኛ ጥያቄዎች
  • ኢትዮጵያዊ ማንነትና ትብብር
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