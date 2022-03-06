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"ከዓለም የታዳጊ ወጣት ሴቶች የቴኒስ ሠንጠረዥ ውስጥ እንዳንወጣ የኢትዮጵያውያንን እገዛ እንጠይቃለን" ሳራ ካሣሁንና መቅደስ አዳነ

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Sara Kassahun (L), and Mekdes Adane (R). Source: Kassahun and Adane

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Published 6 March 2022 at 7:19pm, updated 11 March 2022 at 8:01pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ሳራ ካሣሁንና መቅደስ አዳነ የዓለም ታዳጊ ሴት ወጣቶች ቴኒስ የደረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ ገብተው ያሉ ኢትዮጵያውያን የሜዳ ቴኒስ ተጫዋቾች ናቸው። የታሪኩ ተስፋዬና ደስታ ተስፋዬ የሕፃናት ትምህርት የቴኒስ ዕድገት ማኅበር በጎ አድራጎት የቴኒስ ስልጠና ፍሬዎች ናቸው። በአቅም ማነስ ሳቢያ በብርቱ ድካም ከደረሱበት የዓለም ቴኒስ ሠንጠረዥ ውስጥ እንዳይወጡና የእነሱ ታናናሾች ሕልሞችም በአጋዥ እጦት ዕውን ሳይሆን እንዳይቀር ነው።

Published 6 March 2022 at 7:19pm, updated 11 March 2022 at 8:01pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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