"ከዓለም የታዳጊ ወጣት ሴቶች የቴኒስ ሠንጠረዥ ውስጥ እንዳንወጣ የኢትዮጵያውያንን እገዛ እንጠይቃለን" ሳራ ካሣሁንና መቅደስ አዳነ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ከዓለም የታዳጊ ወጣት ሴቶች የቴኒስ ሠንጠረዥ ውስጥ እንዳንወጣ የኢትዮጵያውያንን እገዛ እንጠይቃለን" ሳራ ካሣሁንና መቅደስ አዳነPlay07:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Sara Kassahun (L), and Mekdes Adane (R). Source: Kassahun and AdaneGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.13MB)Published 6 March 2022 at 7:19pm, updated 11 March 2022 at 8:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ሳራ ካሣሁንና መቅደስ አዳነ የዓለም ታዳጊ ሴት ወጣቶች ቴኒስ የደረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ ገብተው ያሉ ኢትዮጵያውያን የሜዳ ቴኒስ ተጫዋቾች ናቸው። የታሪኩ ተስፋዬና ደስታ ተስፋዬ የሕፃናት ትምህርት የቴኒስ ዕድገት ማኅበር በጎ አድራጎት የቴኒስ ስልጠና ፍሬዎች ናቸው። በአቅም ማነስ ሳቢያ በብርቱ ድካም ከደረሱበት የዓለም ቴኒስ ሠንጠረዥ ውስጥ እንዳይወጡና የእነሱ ታናናሾች ሕልሞችም በአጋዥ እጦት ዕውን ሳይሆን እንዳይቀር ነው።Published 6 March 2022 at 7:19pm, updated 11 March 2022 at 8:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሜዳ ቴኒስ ጅማሮየቴኒስ ውድድሮችና የዓለም አቀፍ ሠንጠርዥ ውስጥ መካተትለወገን ጥሪShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ