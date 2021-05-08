ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የኢትዮጵያ መንግሥት የሞራል ከፍታ እያለው በዳተኝነት በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ የተሸነፈው በተደራጀ ኃይል ሳይሆን በሕወሓት አክቲቪስቶች ነው” - ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ

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Panel Discussion

Seblework Tadesse (L) and Dr Sherif Seid (R). Source: S.Seid and SW.Tadesse

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Published 8 May 2021 at 4:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን የደቡብ ማሕበረሰብ ሐብ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 8 May 2021 at 4:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የመንግሥት የኮሙኒኬሽን አቅም ማነስ
  • የቢሮክራቶችና ዲፕሎማቶች ብቃት ጥያቄ
  • አገራዊ ችግሮችን በውል ያለመረዳት ጉዳይ
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Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ