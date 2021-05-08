“የኢትዮጵያ መንግሥት የሞራል ከፍታ እያለው በዳተኝነት በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ የተሸነፈው በተደራጀ ኃይል ሳይሆን በሕወሓት አክቲቪስቶች ነው” - ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኢትዮጵያ መንግሥት የሞራል ከፍታ እያለው በዳተኝነት በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ የተሸነፈው በተደራጀ ኃይል ሳይሆን በሕወሓት አክቲቪስቶች ነው” - ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድPlay20:17ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Seblework Tadesse (L) and Dr Sherif Seid (R). Source: S.Seid and SW.TadesseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.73MB)Published 8 May 2021 at 4:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን የደቡብ ማሕበረሰብ ሐብ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 8 May 2021 at 4:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየመንግሥት የኮሙኒኬሽን አቅም ማነስየቢሮክራቶችና ዲፕሎማቶች ብቃት ጥያቄአገራዊ ችግሮችን በውል ያለመረዳት ጉዳይShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ