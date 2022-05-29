ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"አስገዳጅ ቁጥጥር የሴትን የመወሰን አቅም ነጥቆ ሌላው ወሳኝ የሚሆንበት የመንፈስ ስብራት ነው" ሰብለወርቅ ታደሰ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Community

Seblework Tadesse. Source: S.Tadesse

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 May 2022 at 9:13am, updated 30 May 2022 at 1:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ በብሪስበን ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ ስለ አስገዳጅ ቁጥጥር (Coercive Control) ያስረዳሉ። አስገዳጅ ቁጥጥር በመጪው የአውሮፓውያን 2023 መጨረሻ ግድም በኩዊንስላንድ መንግሥት ከሲቪል ወደ ወንጀል ሕግ አስጠያቂነት እንዲሻገር ከውሳኔ ላይ ተደርሷል።

Published 30 May 2022 at 9:13am, updated 30 May 2022 at 1:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የአስገዳጅ ቁጥጥር መገለጫ ባሕሪያት
  • የአስገዳጅ ቁጥጥር መንስዔዎች
  • የአስገዳጅ ቁጥጥር ጎጂነት
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ