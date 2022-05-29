"አስገዳጅ ቁጥጥር የሴትን የመወሰን አቅም ነጥቆ ሌላው ወሳኝ የሚሆንበት የመንፈስ ስብራት ነው" ሰብለወርቅ ታደሰ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አስገዳጅ ቁጥጥር የሴትን የመወሰን አቅም ነጥቆ ሌላው ወሳኝ የሚሆንበት የመንፈስ ስብራት ነው" ሰብለወርቅ ታደሰPlay13:19ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Seblework Tadesse. Source: S.TadesseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.26MB)Published 30 May 2022 at 9:13am, updated 30 May 2022 at 1:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ በብሪስበን ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ ስለ አስገዳጅ ቁጥጥር (Coercive Control) ያስረዳሉ። አስገዳጅ ቁጥጥር በመጪው የአውሮፓውያን 2023 መጨረሻ ግድም በኩዊንስላንድ መንግሥት ከሲቪል ወደ ወንጀል ሕግ አስጠያቂነት እንዲሻገር ከውሳኔ ላይ ተደርሷል።Published 30 May 2022 at 9:13am, updated 30 May 2022 at 1:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአስገዳጅ ቁጥጥር መገለጫ ባሕሪያትየአስገዳጅ ቁጥጥር መንስዔዎችየአስገዳጅ ቁጥጥር ጎጂነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ