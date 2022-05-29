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"አስገዳጅ ቁጥጥር እስከ 14 ዓመት ስለሚያስቀጣ ብዙዎች ወንዶቻችን ማሰብ አለባቸው" ሰብለወርቅ ታደሰ

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Seblework Tadesse. Source: S.Tadesse

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Published 29 May 2022 at 7:28pm, updated 30 May 2022 at 9:13am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ ኩዊንስላንድ ውስጥ እንደምን በወንጀል ሊያስጠይቅ እንደሚችል ያመላክታሉ። ምክረ ሃሳባቸውንም ያጋራሉ።

Published 29 May 2022 at 7:28pm, updated 30 May 2022 at 9:13am
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

  •  አስገዳጅ ቁጥጥር ከሲቪል ወደ ወንጀል ሕግ
  • የድንጋጌ ለውጥ ገፊ አስባብ
  • ምክረ ሃሳብ
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