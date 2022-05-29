"አስገዳጅ ቁጥጥር እስከ 14 ዓመት ስለሚያስቀጣ ብዙዎች ወንዶቻችን ማሰብ አለባቸው" ሰብለወርቅ ታደሰ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አስገዳጅ ቁጥጥር እስከ 14 ዓመት ስለሚያስቀጣ ብዙዎች ወንዶቻችን ማሰብ አለባቸው" ሰብለወርቅ ታደሰPlay13:55ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Seblework Tadesse. Source: S.TadesseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.75MB)Published 29 May 2022 at 7:28pm, updated 30 May 2022 at 9:13amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ ኩዊንስላንድ ውስጥ እንደምን በወንጀል ሊያስጠይቅ እንደሚችል ያመላክታሉ። ምክረ ሃሳባቸውንም ያጋራሉ።Published 29 May 2022 at 7:28pm, updated 30 May 2022 at 9:13amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች አስገዳጅ ቁጥጥር ከሲቪል ወደ ወንጀል ሕግየድንጋጌ ለውጥ ገፊ አስባብምክረ ሃሳብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ