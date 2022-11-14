ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በጦርነት በጣሙን የሚጎዱ ሴቶች በመሆናቸው በሰላም ድርድርና ጥሪ ውስጥም በግንባር ቀደምትነት እንዲሳተፉ የሚል አመኔታ አለ" ሰይፉ ወልደጊዮርጊስ

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Seifu Woldegiorgis (PhD). Credit: S.Woldegiorgis

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Published 14 November 2022 at 9:49pm, updated 14 November 2022 at 9:56pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

አቶ ሰይፉ ወልደጊዮርጊስ፤ በአደላይድ ፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ናቸው። "ጦርነት በእናቶችና ሕፃናት ጤና አገልግሎት ያለው አሉታዊ ተፅዕኖ" በሚል ርዕስ ስላካሔዱት ጥናት ይናገራሉ።

Published 14 November 2022 at 9:49pm, updated 14 November 2022 at 9:56pm
By Martha Tsegaw
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