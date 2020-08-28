“የዘንድሮው ሳይካተት ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት የዳያስፖራው ማኅበረሰብ ለሕዳሴ ግድብ ከ42 ሚሊየን ዶላር በላይ የቦንድ ግዢና ስጦታ አበርክቷል” - ሰላማዊት ዳዊት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የዘንድሮው ሳይካተት ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት የዳያስፖራው ማኅበረሰብ ለሕዳሴ ግድብ ከ42 ሚሊየን ዶላር በላይ የቦንድ ግዢና ስጦታ አበርክቷል” - ሰላማዊት ዳዊትPlay11:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Selamawit Dawit Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.52MB)Published 28 August 2020 at 12:14pmBy Demeke KebedeSource: SBS የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር - ሰላማዊት ዳዊት፤ ስለ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ማኅበረሰብ አባላት የሕዳሴ ግድብ አስተዋፅዎች ይናገራሉ። ለአገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት በአንድነት የመቆም ጥሪያቸውንም ያስተላልፋሉ።Published 28 August 2020 at 12:14pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየዓባይ አድቮካሲ ሆርሻየሕዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ሙሌት በዳያስፖራው ማኅበረሰብ ዘንድ ያሳደረው መነቃቃትበቀጣይነት የሚከወኑ ዕቅዶች ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ