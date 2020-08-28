ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የዘንድሮው ሳይካተት ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት የዳያስፖራው ማኅበረሰብ ለሕዳሴ ግድብ ከ42 ሚሊየን ዶላር በላይ የቦንድ ግዢና ስጦታ አበርክቷል” - ሰላማዊት ዳዊት

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Interview with Selamawit Dawit

Selamawit Dawit Source: Supplied

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Published 28 August 2020 at 12:14pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር - ሰላማዊት ዳዊት፤ ስለ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ማኅበረሰብ አባላት የሕዳሴ ግድብ አስተዋፅዎች ይናገራሉ። ለአገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት በአንድነት የመቆም ጥሪያቸውንም ያስተላልፋሉ።

Published 28 August 2020 at 12:14pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

  • የዓባይ አድቮካሲ ሆርሻ
  • የሕዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ሙሌት በዳያስፖራው ማኅበረሰብ ዘንድ ያሳደረው መነቃቃት
  • በቀጣይነት የሚከወኑ ዕቅዶች  
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