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"ብዙ ሰዎችን ቤት አልባ ያደረገው ጎርፍ በቴሌቪዥን ሲታይ ቀላል ቢመስልም አስፈሪ ነበር፤ እግዚአብሔር ረድቶኝ እምብዛም አልተጎዳሁም" ሰናይት መብራህቱ

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Senayt Mebrahtu. Source: S.Mebrahtu

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Published 25 March 2022 at 3:00pm, updated 26 March 2022 at 2:04pm
By Elias Gudisa
Source: SBS

የኩዊንስላንድ ነዋሪዋ ሰናይት መብራህቱ፤ መጠነኛ የቁሳቁስ ጉዳት ቢደርስባትም ቤቷ ከፍተኛ ሥፍራ ላይ በመሆኑ በጎርፍ አደጋው በብርቱ እንዳልተጎዳች ትገልጣለች። ሆኖም በጎረቤቶቿና ሌሎች የኩዊንስላንድ ነዋሪዎች ላይ የደረሰው አደጋ አስፈሪ፣ አሳዛኝና ብርቱ እንደነበር ትናገራለች።

Published 25 March 2022 at 3:00pm, updated 26 March 2022 at 2:04pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
  1. አንኳሮች
 

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  • የጎርፍ አደጋ በኩዊንስላንድ
  • የዓይን እማኝነት
  • የንብረትና ስነ ልቦና ጉዳት
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