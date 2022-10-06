"50 ዓመት ለሆነው የትውልድ ዕልቂት ክዳን ማበጀት አለብን" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "50 ዓመት ለሆነው የትውልድ ዕልቂት ክዳን ማበጀት አለብን" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰንPlay18:25ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Sewasew Seleshi Johanson. Credit: SS.JohansonGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.82MB)Published 6 October 2022 at 10:12pm, updated 7 October 2022 at 3:39amBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰን - የትውልድ እናት ለዕርቅና ለሰላም ድርጅት ሥራ አስኪያጅና የኢትዮጵያ እናቶች የሰላም ጥሪ አስተባባሪ፤ ስለ ድርጅታቸው እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።Published 6 October 2022 at 10:12pm, updated 7 October 2022 at 3:39amBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየሰላም ድርጅት ምሥረታየሰላም ጥሪ እንቅስቃሴይቅርታ፣ ዕርቅና ሰላምተጨማሪ ያድምጡ"የድንጋይ መወርወሩንና የረብሻውን መንገድ ሞክረናል፤ ያልሞከርነውን የሰላምና የዕርቅ መንገድ እንሞክር" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰንShareLatest podcast episodes"የድንጋይ መወርወሩንና የረብሻውን መንገድ ሞክረናል፤ ያልሞከርነውን የሰላምና የዕርቅ መንገድ እንሞክር" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰንየመልካ ኢሬቻ - የምሥጋና ቀን በሜልበርን"ኢትዮጵያዊነት የደም፣ የባሕልና የቋንቋ ልውውጥ ውጤት ነው" ዶ/ር አውግቸው አማረ"የጨዋ ሠራዊት በተሠማራበት ሁሉ ቀልጦ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት በማስጠበቅ ቀጣይ አድርጓል" ዶ/ር አውግቸው አማረ