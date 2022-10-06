ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የድንጋይ መወርወሩንና የረብሻውን መንገድ ሞክረናል፤ ያልሞከርነውን የሰላምና የዕርቅ መንገድ እንሞክር" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰን

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Sewasew Seleshi Johanson. Credit: SS.Johanson

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Published 7 October 2022 at 3:23am
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰን - የትውልድ እናት ለዕርቅና ለሰላም ድርጅት ሥራ አስኪያጅና የኢትዮጵያ እናቶች የሰላም ጥሪ አስተባባሪ፤ ስለ ድርጅታቸው እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።

Published 7 October 2022 at 3:23am
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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