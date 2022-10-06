"የድንጋይ መወርወሩንና የረብሻውን መንገድ ሞክረናል፤ ያልሞከርነውን የሰላምና የዕርቅ መንገድ እንሞክር" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የድንጋይ መወርወሩንና የረብሻውን መንገድ ሞክረናል፤ ያልሞከርነውን የሰላምና የዕርቅ መንገድ እንሞክር" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰንPlay17:17ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Sewasew Seleshi Johanson. Credit: SS.JohansonGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.26MB)Published 7 October 2022 at 3:23amBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰን - የትውልድ እናት ለዕርቅና ለሰላም ድርጅት ሥራ አስኪያጅና የኢትዮጵያ እናቶች የሰላም ጥሪ አስተባባሪ፤ ስለ ድርጅታቸው እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።Published 7 October 2022 at 3:23amBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችዕርቅና ሰላምን የማስፈን ጥረትየብዙኅን መገናኛ አዎንታዊና አሉታዊ የሰላም ሚናዎችተስፋና ስጋትተጨማሪ ያድምጡ"50 ዓመት ለሆነው የትውልድ ዕልቂት ክዳን ማበጀት አለብን" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰንShareLatest podcast episodes"50 ዓመት ለሆነው የትውልድ ዕልቂት ክዳን ማበጀት አለብን" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰንየመልካ ኢሬቻ - የምሥጋና ቀን በሜልበርን"ኢትዮጵያዊነት የደም፣ የባሕልና የቋንቋ ልውውጥ ውጤት ነው" ዶ/ር አውግቸው አማረ"የጨዋ ሠራዊት በተሠማራበት ሁሉ ቀልጦ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት በማስጠበቅ ቀጣይ አድርጓል" ዶ/ር አውግቸው አማረ