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"የፊልም ኢንዱስትሪ ኢንቨስተሮች ሕዝብና የፊልም ባለሙያዎች ናቸው፤ ሕዝቡ የአገሩን ፊልሞች እንዲያይ እመክራለሁ" መሪ ተዋናይ ሔኖክ ወንድሙ

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Henok Wondimu. Source: H.Wondimu

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Published 13 March 2022 at 9:31pm, updated 13 March 2022 at 9:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የከርቤ ፊልም ፕሮዲዩሰር ስዮም በላይና መሪ ተዋናይ ሔኖክ ወንድሙ፤ ስለ አገርኛ ፊልሞችና የፊልም ኢንዱስትሪ ይናገራሉ።

Published 13 March 2022 at 9:31pm, updated 13 March 2022 at 9:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
  1. አንኳሮች
 

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