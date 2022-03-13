"የፊልም ኢንዱስትሪ ኢንቨስተሮች ሕዝብና የፊልም ባለሙያዎች ናቸው፤ ሕዝቡ የአገሩን ፊልሞች እንዲያይ እመክራለሁ" መሪ ተዋናይ ሔኖክ ወንድሙ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የፊልም ኢንዱስትሪ ኢንቨስተሮች ሕዝብና የፊልም ባለሙያዎች ናቸው፤ ሕዝቡ የአገሩን ፊልሞች እንዲያይ እመክራለሁ" መሪ ተዋናይ ሔኖክ ወንድሙPlay08:22ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Henok Wondimu. Source: H.WondimuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.53MB)Published 13 March 2022 at 9:31pm, updated 13 March 2022 at 9:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የከርቤ ፊልም ፕሮዲዩሰር ስዮም በላይና መሪ ተዋናይ ሔኖክ ወንድሙ፤ ስለ አገርኛ ፊልሞችና የፊልም ኢንዱስትሪ ይናገራሉ።Published 13 March 2022 at 9:31pm, updated 13 March 2022 at 9:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሲኒማ ቤቶች ብዛትና ጥራትየቅጂ መብቶችየአገርኛ ፊልም ግብዣShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ