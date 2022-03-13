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"ከርቤን ፊልምን የሠራነው ለገበያ ብለን ሳይሆን ብዙ ጊዜ ተደፍሮ የማይነገረውን የሴቶችን በቤት ውስጥ መደፈር ሕዝብ እንዲገነዘበው ነው" አዘጋጅ ስዩም በላይ

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Seyoum Belay (L). Source: S.Belay

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Published 13 March 2022 at 8:08pm, updated 13 March 2022 at 9:48pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የከርቤ ፊልም ፕሮዲዩሰር ስዩም በላይና መሪ ተዋናይ ሔኖክ ወንድሙ፤ ስለ ከርቤ ፊልም ዋነኛ ጭብጦች ያስረዳሉ።

Published 13 March 2022 at 8:08pm, updated 13 March 2022 at 9:48pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
  1. አንኳሮች
 

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  • የከርቤ ስያሜ
  • ሴቶች ላይ የሚፈፀሙ አካላዊና ሥነ ልቦናዊ ጥቃቶች
  • የፊልም ቀረፃ ሂደት
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