“በቅንነት ብንሠራ ኖሮ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንንም - መስጊድንም አይዘጋብንም ነበር። ሁላችንም በያለንበት በቅንነት እንጸልይ” – ሼህ አብዱረህማን ሐጂ ከቢር
Shiekh Abdurahman Haji Kebir Source: Supplied
Published 27 April 2020 at 2:48pm, updated 27 April 2020 at 5:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ሼህ አብዱረህማን ሐጂ ከቢር፤ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን እስልምና እምነት ተከታዮች መሪ፤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሰፍኖ ባለበት ወቅት የረመዳን ጾምን ሙስሊም ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን እንደምን እየጾሙ እንዳለና የጾሙን ትሩፋቶች አስመልክተው ይናገራሉ።
Published 27 April 2020 at 2:48pm, updated 27 April 2020 at 5:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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