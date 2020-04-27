ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በቅንነት ብንሠራ ኖሮ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንንም - መስጊድንም አይዘጋብንም ነበር። ሁላችንም በያለንበት በቅንነት እንጸልይ” – ሼህ አብዱረህማን ሐጂ ከቢር

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Interview with Shiekh Abdurahman Haji Kebir

Shiekh Abdurahman Haji Kebir Source: Supplied

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Published 27 April 2020 at 2:48pm, updated 27 April 2020 at 5:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ሼህ አብዱረህማን ሐጂ ከቢር፤ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን እስልምና እምነት ተከታዮች መሪ፤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሰፍኖ ባለበት ወቅት የረመዳን ጾምን ሙስሊም ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን እንደምን እየጾሙ እንዳለና የጾሙን ትሩፋቶች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 27 April 2020 at 2:48pm, updated 27 April 2020 at 5:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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