በዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ከመነሻዬ እስከ እሳቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen በዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ከመነሻዬ እስከ እሳቸውPlay15:53ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Singer Bewketu Sewmehon. Credit: B.SewmehonGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.83MB)Published 11 September 2022 at 5:25pm, updated 11 September 2022 at 5:29pmBy Demeke KebedeSource: SBS ድምፃዊ በዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ስለ ሙዚቃ ሕይወቱ፣ አውደ ዓመትና የልጅነት ትውስታዎቹ ያወጋል።Published 11 September 2022 at 5:25pm, updated 11 September 2022 at 5:29pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችአብሮ አደግነትየሙዚቃ ጅማሮየአዲስ ዓመት መልካም ምኞትተጨማሪ ያድምጡበዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ጉስም ጉስምና አዲስ ዓመትShareLatest podcast episodesቅይጥ ጋብቻና የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት አከባበር በአገረ አውስትራሊያከማኅበረሰብ ለማኅበረሰብ፤ የአውስትራሊያ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ለመላው ኢትዮጵያውያን የአዲስ ዓመት መልካም ምኞት መልዕክቶችበአውስትራሊያ የሜልበርና ፐርዝ ከተሞች ነዋሪ ኢትዮጵያውያን የ2015 አዲስ ዓመት በዓልን በአዳራሾች አክብረው አሳለፉበዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ጉስም ጉስምና አዲስ ዓመት