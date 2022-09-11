ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ከመነሻዬ እስከ እሳቸው

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Singer Bewketu Sewmehon. Credit: B.Sewmehon

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Published 11 September 2022 at 5:25pm, updated 11 September 2022 at 5:29pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ድምፃዊ በዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ስለ ሙዚቃ ሕይወቱ፣ አውደ ዓመትና የልጅነት ትውስታዎቹ ያወጋል።

Published 11 September 2022 at 5:25pm, updated 11 September 2022 at 5:29pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
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  • የሙዚቃ ጅማሮ
  • የአዲስ ዓመት መልካም ምኞት
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በዕውቀቱ ሰው መሆን፤ ጉስም ጉስምና አዲስ ዓመት

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