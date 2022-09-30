"ነፍስ ይማር ለማለት አቅቶኛል፤ የማዲንጎን ሞት አምኜ ለመቀበል አልቻልኩም" ድምፃዊት ብፅዓት ስዩም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ነፍስ ይማር ለማለት አቅቶኛል፤ የማዲንጎን ሞት አምኜ ለመቀበል አልቻልኩም" ድምፃዊት ብፅዓት ስዩምPlay15:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Singer Bitsat Seyoum. Credit: B.SeyoumGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.98MB)Published 30 September 2022 at 1:35pmBy Martha TsegawSource: SBS ነዋሪነቷ በአገረ አውስትራሊያ የሆነው ድምፃዊት ብፅዓት ስዩም፤ ሰሞኑን በድንገት ከዚህ ዓለም ስለተለየው ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የሙያ ትውስታዎችና የአበልጅነት ዝምድና ትናገራለች።Published 30 September 2022 at 1:35pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችሙያዊ ትውውቅሐሴትና ሐዘንስንብትShareLatest podcast episodesጊፋታ፤ የወላይታ አዲስ ዘመን፣ ዕርቅና የዕብድ ገበያዩናይትድ ስቴትስ የሩስያ ኑክሊየርን እጠቀማለሁ ባይነት 'አስከፊ መዘዞች' እንዳሉት አሳሰበች"መስቀል ነፃነት ነው፤ ሁላችንንም እንኳን ለበዓለ መስቀሉ አደረሰን" ብፁዕ አቡነ ሙሴ"ባሕል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንኖረው ብቻ ሳይሆን፤ በሔድንበት ሁሉ የምንተገብረው የማንነታችን መገለጫ አንድ መልክ ነው" ደራሲ መላኩ ጌታቸው