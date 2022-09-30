ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ነፍስ ይማር ለማለት አቅቶኛል፤ የማዲንጎን ሞት አምኜ ለመቀበል አልቻልኩም" ድምፃዊት ብፅዓት ስዩም

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Singer Bitsat Seyoum. Credit: B.Seyoum

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Published 30 September 2022 at 1:35pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ነዋሪነቷ በአገረ አውስትራሊያ የሆነው ድምፃዊት ብፅዓት ስዩም፤ ሰሞኑን በድንገት ከዚህ ዓለም ስለተለየው ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የሙያ ትውስታዎችና የአበልጅነት ዝምድና ትናገራለች።

Published 30 September 2022 at 1:35pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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