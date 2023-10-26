ድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"

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Singer Getachew Kassa. Credit: G.Kassa

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ምልሰታዊ ምልከታ፤ ቀደም ሲል ባካሔድነው ቃለ ምልልስ ድምፃዊ ጌታቸው ካሣ ስለ ሙዚቃ ሕይወት ጉዞው ይናገራል።

አንኳሮች
  • አዝማሪና የሙዚቃ ፍቅር
  • ከሸክላ አድማጭነት ወደ መድረክ ባለቤትነት
  • ከስደት ወደ አገር ቤት
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