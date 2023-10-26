ድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"Play18:43Singer Getachew Kassa. Credit: G.KassaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.45MB) ምልሰታዊ ምልከታ፤ ቀደም ሲል ባካሔድነው ቃለ ምልልስ ድምፃዊ ጌታቸው ካሣ ስለ ሙዚቃ ሕይወት ጉዞው ይናገራል።አንኳሮችአዝማሪና የሙዚቃ ፍቅርከሸክላ አድማጭነት ወደ መድረክ ባለቤትነትከስደት ወደ አገር ቤትShareLatest podcast episodes"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህባዮብሊትዝ ምንድነው? ሳይንስን ለማገዝ እንደምን መሳተፍ ይችላሉ?አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች#22 Formal and informal ways to invite people | Diwali celebration