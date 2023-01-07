ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Singer Sentayehu Belay II.jpg

Singer Sentayehu Belay. Credit: Muzikawi

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 7 January 2023 at 4:40pm, updated 7 January 2023 at 4:45pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ወጣቷ ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ ትባላለች። ጥቂትና ምርጥ ከሚባሉት ማየት የተሳናቸው ኢትዮጵያውያን ድምፃውያን የመጀመሪያ የጥበብ መድረክ ረድፍ ላይ ለመቆም በቅታለች። በዕለተ ገና ስላሰናዳችው "ፀደይ" ገሚስ የሙዚቃ አልበሟ ትናገራለች። ኮለል ብሎ በሚፈሰው ቀልብ ገዢ የሰከነ ድምጿም ከአዲስ አልበሟ ታስደምጣለች።

Published 7 January 2023 at 4:40pm, updated 7 January 2023 at 4:45pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች
  • የገሚስ አልበም ግብረ ምላሽ
  • የበዓላት ትውስታዎች
  • ምስጋና
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

Dr Pastor Natnael Gemeda I.jpg

"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ