"የምርጫ ጊዜ ሰሌዳውን በሚመለከት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ዕቅዱን የሚያስቀይር ግብረ መልስ አልገጠመንም" - ሶሊያና ሽመልስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የምርጫ ጊዜ ሰሌዳውን በሚመለከት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ዕቅዱን የሚያስቀይር ግብረ መልስ አልገጠመንም" - ሶሊያና ሽመልስPlay10:28ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.79MB)Published 1 January 2021 at 5:44pm, updated 1 January 2021 at 5:55pmBy Demeke KebedeSource: SBS ሶሊያና ሽመልስ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን አማካሪ፤ ምርጫ ቦርድ የነደፈውን የ2013 አገር አቀፍ የምርጫ ሠሌዳና ግብር ላይ ለማዋል እያከናወናቸው ያሉ እንቅስቃሴዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 1 January 2021 at 5:44pm, updated 1 January 2021 at 5:55pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየጊዜ ሰሌዳውን በተመለከተ የምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ያገኛቸው ግብረ መልሶችየአዲስ አበባና የድሬዳዋ አስተዳደሮች የምርጫ ቀናት ሽግሽግየትግራይ ክልል ምርጫ ዕሳቤShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ