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"የምርጫ ጊዜ ሰሌዳውን በሚመለከት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ዕቅዱን የሚያስቀይር ግብረ መልስ አልገጠመንም" - ሶሊያና ሽመልስ

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Soliana Shimelis

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Published 1 January 2021 at 5:44pm, updated 1 January 2021 at 5:55pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ሶሊያና ሽመልስ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን አማካሪ፤ ምርጫ ቦርድ የነደፈውን የ2013 አገር አቀፍ የምርጫ ሠሌዳና ግብር ላይ ለማዋል እያከናወናቸው ያሉ እንቅስቃሴዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 1 January 2021 at 5:44pm, updated 1 January 2021 at 5:55pm
By Demeke Kebede
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አንኳሮች

 

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  • የጊዜ ሰሌዳውን በተመለከተ የምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ያገኛቸው ግብረ መልሶች
  • የአዲስ አበባና የድሬዳዋ አስተዳደሮች የምርጫ ቀናት ሽግሽግ
  • የትግራይ ክልል ምርጫ ዕሳቤ
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