ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013 “በኢትዮጵያ የደም ፖለቲካ ተወግዶ የፍቅር ፖለቲካ ሊመሠረት ይገባል፤ የጥላቻ ፖለቲካ መቆም አለበት” – ሰለሞን ታፈሰ

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Election 2021

Staff of the National Electoral Board of Ethiopia registerpeople in a registration station in Addis Ababa, Ethiopia, on April 23, 2021. Source: Getty

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Published 26 May 2021 at 11:25am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሰለሞን ታፈሰ - የአዲሱ ትውልድ ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው። ፓርቲያቸው በ2013ቱ አገር አቀፍ ምርጫ 179 ዕጩዎችን በማቅረብ ተወዳዳሪ ነው። “የአዲሱ ትውልድ ፓርቲ የተመሠረተው በሃሣብ መበላለጥ ኢትዮጵያ የሁላችንም አገር እንድትሆንና ዜጎች በኢትዮጵያዊነታቸው እንዳይሸማቀቁ የሚል ሃሣብ ይዘን ነው” ይላሉ።

Published 26 May 2021 at 11:25am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአዲሱ ትውልድ ፓርቲ ተልዕኮዎች
  • የምርጫው ጊዜ ሠሌዳ መራዘምና ፋይዳው
  • ብሔራዊ ዕርቅና መግባባት
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