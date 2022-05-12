ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ለቡልጋሪያ ዓለም አቀፍ ሰርከስ በዳኝነት መመረጤ ለእኔ ብቻ ሳይሆን፤ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ሰርከስም ትልቅ ዕድል ነው" ሶስና ወጋየሁ

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Sosina Wogayehu. Source: S.Wogayehu

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Published 12 May 2022 at 11:32am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ሶስና ወጋየሁ - የኢትዮ - ሰርከስ ኢንተርቴይንመንት ዋና ሥራ አስፈፃሚና የአዲስ አበባ ጂምናስቲክ ፌዴሬሽን ሥራ አስፈፃሚ አባል፤ የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊትና አፍሪካዊት ሆና ለዓለም አቀፍ ዳኝነት ስለ መመረጧና የኢትዮ ሰርከስ እንቅስቃሴዎች ትናገራለች። የማኅበረሰባዊ ድጋፍ ጥሪና ምስጋናም ታቀርባለች።

Published 12 May 2022 at 11:32am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • ዓለም አቀፍ ሰርከስ
  • ኢትዮ ሰርከስ ኢንተርቴይንመንት እንጦጦ ፓርክ ፕሮጄክት
  • የድጋፍ ጥሪና ምስጋና
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