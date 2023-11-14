የጤና ክብካቤ ስልጠና ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያ

የጤና ክብካቤ ስልጠና ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያPlay17:32Tamrat Achamyeleh (L), and Nurse Ayantu Bayu (R). Credit: Achamyeleh and BayuGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.29MB) አቶ ታምራት አቻምየለህና ነርስ አያንቱ ባዩ እንደምን ከሌሎች የአውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስ ነዋሪ ትውልደ-ኢትዮጵያውያን ጋር "Ethio-Auss Health Care training Center" በሚል ስያሜ የጤና ክብካቤ ማሰልጠኛ ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ አቋቁመው አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኙ ይናገራሉ።አንኳሮችየጤና ክብካቤ ማሰልጠኛ ማዕከል ምሥረታና የአገልግሎት ተልዕኮየስልጠና ጥራት ደረጃ ከአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ሆስፒታሎች ጋር ስምምነት ፍረማ ምሩቃንን ለአገር ውስጥና ለባሕር ማዶ ሥራ መስክ ማብቃት ShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ መጠነ ሰፊ የቦይንግ አውሮፕላን ግዢ ውል ፈፀመየሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በአባላቱና ኃላፊዎቹ እሥራት ሳቢያ የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የዕውቅና ምስክር ወረቀት ለመመልስ እያሰበ መሆኑን አመለከተየጋዛ ሁለት ዋነኛ ሆስፒታሎች በአዲስ ሕሙማን ላይ በራቸውን ዘጉኢትዮጵያ የምሥራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ጥምረትን ለመቀላቀል አስባለች