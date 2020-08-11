“ከአቶ ለማ መገርሳ ጋር አብረን የጀመርነውን አብረን ለመጨረስ በአገርና በሕዝብ ጉዳይ ልዩነት ባይኖረን ደስ ይለኝ ነበር” - ታየ ደንደአ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ከአቶ ለማ መገርሳ ጋር አብረን የጀመርነውን አብረን ለመጨረስ በአገርና በሕዝብ ጉዳይ ልዩነት ባይኖረን ደስ ይለኝ ነበር” - ታየ ደንደአPlay28:20ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Lemma Megersa (L) and Taye Dendea (R) Source: Courtesy of WIKI and EPAGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (51.88MB)Published 11 August 2020 at 3:51pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ታየ ደንደአ - የኦሮሚያ ብልፅግና ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ፤ ፓርቲው ያካሄደውን የሁለት ቀናት ጉባኤ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 11 August 2020 at 3:51pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየጉባኤው ዋነኛ አጀንዳና ውሳኔዎችየአቶ ለማ መገርሳ የወደፊት ዕጣ ፈንታየፓርቲው የወደፊት አቅጣጫShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ