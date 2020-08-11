ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ከአቶ ለማ መገርሳ ጋር አብረን የጀመርነውን አብረን ለመጨረስ በአገርና በሕዝብ ጉዳይ ልዩነት ባይኖረን ደስ ይለኝ ነበር” - ታየ ደንደአ

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Interview with Taye Dendea

Lemma Megersa (L) and Taye Dendea (R) Source: Courtesy of WIKI and EPA

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Published 11 August 2020 at 3:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ታየ ደንደአ - የኦሮሚያ ብልፅግና ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ፤ ፓርቲው ያካሄደውን የሁለት ቀናት ጉባኤ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 11 August 2020 at 3:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የጉባኤው ዋነኛ አጀንዳና ውሳኔዎች
  • የአቶ ለማ መገርሳ የወደፊት ዕጣ ፈንታ
  • የፓርቲው የወደፊት አቅጣጫ
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