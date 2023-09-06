"የበጎ ሰው ሽልማት ድርጅት ለአገር የላቀ ተግባራትን ያበረከቱ ሰዎችን በአደባባይ የሚዘክረው ለትውልድ አርአያነት ስላለው ነው" አቶ ጥበቡ በለጠ

"የበጎ ሰው ሽልማት ድርጅት ለአገር የላቀ ተግባራትን ያበረከቱ ሰዎችን በአደባባይ የሚዘክረው ለትውልድ አርአያነት ስላለው ነው" አቶ ጥበቡ በለጠPlay16:08Tibebu Belete, Board Memeber of Bego Sew Award Organisation. Credit: T.BeleteGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.43MB) አቶ ጥበቡ በለጠ፤ የአሃዱ ራዲዮና ቴሌቪዥን ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ ደራሲ፣ የዘጋቢ ፊልም አዘጋጅና የበጎ ሰው ሽልማት ድርጅት ቦርድ አባል፤ ስለ ሽልማት ድርጅቱ ተልዕኮዎችና የአንድ አሠርት ዓመት ጉዞ አንስተው ያስረዳሉ።አንኳሮችየበጎ ሰው ሽልማት ድርጅት ዕሳቤና ተልዕኮዎችየዕጩ ተሸላሚዎች ምርጫ መሥፈርቶች ሂደትየባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በበጎ ሰው የአገር ቤት ሽልማት ተካታችነት አገራዊ ፋይዳዎች ተጨማሪ ያድምጡ"የበጎ ሰው ተሸላሚዎች በተለያዩ ሥፍራዎች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ለማድረግ እየሠራንና ጥሩ ውጤትም እያገኘንበት ነው" አቶ ጥበቡ በለጠShareLatest podcast episodes"እስከ መገንጠል የሚፈቅደው አንቀፅ 39 ሳይወለድ የሞተ አንቀፅ ነው፤ በማንኛውም ዓለም እንዲህ ያለ አስተሳሰብ የለም" ልዑል አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ"የአማራ ሕዝባዊ ግንባርን ለመቀላቀል ያበቃኝ ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ የተከሰተው ሁኔታ ነው" ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ"የበጎ ሰው ተሸላሚዎች በተለያዩ ሥፍራዎች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ለማድረግ እየሠራንና ጥሩ ውጤትም እያገኘንበት ነው" አቶ ጥበቡ በለጠየኳታር አየር መንገድ የበረራ ጥያቄ በአውስትራሊያ መንግሥት መታገድ በብሔራዊና የተሳፋሪ ጥቅሞች መካከል የፓርላማ ሙግት አስነስቷል