ኦቲዝምና ምሉዕ ፋውንዴሽን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኦቲዝምና ምሉዕ ፋውንዴሽንPlay13:17ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Tigist Hailu. Source: T.HailuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.33MB)Published 4 April 2022 at 4:37pm, updated 4 April 2022 at 8:56pmBy Demeke KebedeSource: SBS ወ/ሮ ትዕግሥት ኃይሉ የምሉዕ ፋውንዴሽን መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ ናቸው። ከሁለት ዓመት ዕድሜው ጀምሮ የዕሳቤ፤ ስሜት፣ ተግባቦትና የማኅበራዊ ቅርርቦሽ ክህሎት ላይ ጉዳትን በሚያሳድረው ኦቲዝም ስለተጠቃው የ13 ዓመት ወንድ ልጃቸው የአኗኗር ትግሎችና የስኬት ጅማሮ ሂደቶች አንስተው ይናገራሉ። በሳቢያውም እንደምን ለምሉዕ ፋውንዴሽን ምስረታ እንደበቁ ይገልጣሉ።Published 4 April 2022 at 4:37pm, updated 4 April 2022 at 8:56pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየፋውንዴሽን ምስረታና ተልዕኮተግዳሮቶችየለውጥ ጅማሮShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ