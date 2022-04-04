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ኦቲዝምና ምሉዕ ፋውንዴሽን

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Tigist Hailu. Source: T.Hailu

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Published 4 April 2022 at 4:37pm, updated 4 April 2022 at 8:56pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ወ/ሮ ትዕግሥት ኃይሉ የምሉዕ ፋውንዴሽን መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ ናቸው። ከሁለት ዓመት ዕድሜው ጀምሮ የዕሳቤ፤ ስሜት፣ ተግባቦትና የማኅበራዊ ቅርርቦሽ ክህሎት ላይ ጉዳትን በሚያሳድረው ኦቲዝም ስለተጠቃው የ13 ዓመት ወንድ ልጃቸው የአኗኗር ትግሎችና የስኬት ጅማሮ ሂደቶች አንስተው ይናገራሉ። በሳቢያውም እንደምን ለምሉዕ ፋውንዴሽን ምስረታ እንደበቁ ይገልጣሉ።

Published 4 April 2022 at 4:37pm, updated 4 April 2022 at 8:56pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
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