የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል 2022 በለንደን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል 2022 በለንደንPlay17:22ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Hirut, Who Is Her Father? Credit: HabeshaviewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.21MB)Published 10 October 2022 at 7:40pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ ትዕግስት ከበደ - የሐበሻቪው ኦፕሬሽንስ ዳይሬክተር፤ ከኦክቶበር 14-16, 2022 / ጥቅምት 4 - 6, 2015 ድረስ በአገረ እንግሊዝ ለንደን ከተማ ስለሚካሒደው የኢትዮጵያ ፊልም ሳምንት ይናገራሉ። በሶስቱ ቀናት ውስጥ ለሕዝብ ስለሚቀርቡት ሲመት፣ ሂሩት አባቷ ማን ነው? እና ርዕስ ፍለጋ ስለተሰኙት ሶስት ፊልሞች ይዘትና ታሪካዊ ፋይዳዎቻቸውን አስመልክተው ያስረዳሉ።Published 10 October 2022 at 7:40pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየኢትዮጵያ ፊልሞች ዓለም አቀፍ መድረኮችን የማግኘት ፋይዳዎችየፊልም መረጣ ሂደቶችየሐበሻቪው የዕይታ አቅርቦት ዘርፎችShareLatest podcast episodesኪየቭ በቦምብ ተናጠች፤ ሩስያና ዩክሬይን ሽብርተኛ ተባባሉበቪክቶሪያ በዚህ ዓመት ከአራት ሺህ በላይ ሰዎች በኮቪድ - 19 መሞታቸው ተገለጠየኢትዮጵያ ሥነ ጥበብና የሳይንስ ሙዚየም 'አስደማሚ' መባል ስለምን?"የድንጋይ መወርወሩንና የረብሻውን መንገድ ሞክረናል፤ ያልሞከርነውን የሰላምና የዕርቅ መንገድ እንሞክር" ሰዋሰው ስለሺ ዮሃንሰን