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የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል 2022 በለንደን

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Hirut, Who Is Her Father? Credit: Habeshaview

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Published 10 October 2022 at 7:40pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ትዕግስት ከበደ - የሐበሻቪው ኦፕሬሽንስ ዳይሬክተር፤ ከኦክቶበር 14-16, 2022 / ጥቅምት 4 - 6, 2015 ድረስ በአገረ እንግሊዝ ለንደን ከተማ ስለሚካሒደው የኢትዮጵያ ፊልም ሳምንት ይናገራሉ። በሶስቱ ቀናት ውስጥ ለሕዝብ ስለሚቀርቡት ሲመት፣ ሂሩት አባቷ ማን ነው? እና ርዕስ ፍለጋ ስለተሰኙት ሶስት ፊልሞች ይዘትና ታሪካዊ ፋይዳዎቻቸውን አስመልክተው ያስረዳሉ።

Published 10 October 2022 at 7:40pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የኢትዮጵያ ፊልሞች ዓለም አቀፍ መድረኮችን የማግኘት ፋይዳዎች
  • የፊልም መረጣ ሂደቶች
  • የሐበሻቪው የዕይታ አቅርቦት ዘርፎች
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